Raggi a Gassmann: giusto ascoltare periferie, vieni con me a San Basilio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Alessandro Gassmann, d’accordo con te: le periferie vanno ascoltate. Oggi abbiamo presentato a Villaggio Prenestino i primi nuovi bus tra i 328 acquistati per Atac. E abbiamo un bel progetto per San Basilio. Andiamo insieme. Mi farebbe davvero piacere”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Raggi Gassmann Raggi a Gassmann: giusto ascoltare periferie, vieni con me a San Basilio RomaDailyNews L’ironia di Ricky Tognazzi si abbatte sulla Raggi: «Non trovo un solo motivo per votarla»

Ricky Tognazzi risponde a Sabrina Ferilli. La sfida per il Campidoglio non ha preso ancora il via, ma tutti ne parlano. L’esperienza della Raggi è stata disastrosa. C’è chi lo dice chiaro e tondo. E c ...

Alessandro Gassmann: «La Raggi? Domandate a chi vive in periferia com’è andata»

«Non riesco più a dare giudizi sulla mia città. Ma guardando Roma non mi sembra di poter dire che versi in condizioni migliori di dieci anni fa». Lo afferma Alessandro Gassmann. Un giudizio espresso i ...

