Mose, con marea sopra +130 cm scatterà sollevamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - VENEZIA, 09 SET - E' stata fissata a quota +130 cm, rispetto a Punta della Salute, la soglia di salvaguardia sopra la quale scatterà il sollevamento delle barriere del Mose per proteggere ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - E' stata fissata a quota +130 cm, rispetto a Punta della Salute, la soglia di salvaguardia sopra la quale scatterà il sollevamento delle barriere del Mose per proteggere Ven ...Statuto speciale per Venezia: il candidato sindaco della Civica Marco Sitran è pronto a realizzare lo scorporo di Venezia insulare dalla terraferma, per ottenere la specialità e quelle agevolazioni fi ...