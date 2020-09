Lega e Figc in pressing sul Governo. Dal Pino: “Riaprire gli stadi una priorità” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lega e Figc in pressing sul Governo per la riapertura degli stadi. Dal Pino: “I presidenti spingono per riaccogliere il pubblico”. ROMA – Lega e Figc in pressing sul Governo per la riapertura degli stadi. Nell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte il presidente Gravina ha ribadito il bisogno di riaccogliere i tifosi: “Ci aggiorneremo a brevissimo – le parole del numero uno della Figc riportato da tuttomercatoweb.com – mi è sembrata di vedere una grande partecipazione e abbiamo avuto dal presidente garanzie. Ora la scuola ha la priorità e subito dopo la riapertura degli impianti. Sui tamponi aspettiamo il Cts, noi ... Leggi su newsmondo

Il presidente Figc e Infantino ricevuti dal premier Conte a Palazzo Chigi - Foto "archivio FIGC/Getty - per gentile concessione" ROMA (ITALPRESS) - Prima la scuola, poi gli stadi. Il numero uno della ...

Gravina e Infantino cauti: "Riapertura stadi un obiettivo, ma senza fissare termini"

Gabriele Gravina e Gianni Infantino hanno incontrato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte per fare il punto della situazione sulla riapertura degli stadi al pubblico. Un vertice positivo, dal qua ...

