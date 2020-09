India, il vitello nasce con due teste. Per molti fedeli si tratta di un miracolo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un vitello con due teste sta catturando l’attenzione di moltissime persone in India. Il contadino Somanlal Yadav non poteva credere ai suoi occhi quando ha assistito al parto della sua mucca incinta. Il vitello è nato con due teste, unite al collo, ciascuna con due occhi. In tutto, il vitello presentava tre orecchie. La popolazione … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : India vitello India, il vitello nasce con due teste. Per molti fedeli si tratta di un miracolo NewNotizie Il buon riposo delle mucche anziane, per loro in India ci sono 5000 ospizi

In India, i gaushala, i ricoveri per le mucche anziane, malate o abbandonate perché improduttive, hanno raggiunto il ragguardevole numero di 5000, tra le quali 1837 registrate presso istituzioni pubbl ...

GIORGIO BOCCA: L’arca

Carlo Petrini, l’inventore dello Slow Food, mi ha portato in visita alla costruenda università del vino a Pollenzo, nella grande cascina di re Carlo Alberto. Dicono che i Savoia avessero in testa solo ...

In India, i gaushala, i ricoveri per le mucche anziane, malate o abbandonate perché improduttive, hanno raggiunto il ragguardevole numero di 5000, tra le quali 1837 registrate presso istituzioni pubbl ...Carlo Petrini, l’inventore dello Slow Food, mi ha portato in visita alla costruenda università del vino a Pollenzo, nella grande cascina di re Carlo Alberto. Dicono che i Savoia avessero in testa solo ...