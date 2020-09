In Grecia un grande campo per migranti sull’isola di Lesbo è stato distrutto da un incendio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il più grande campo per migranti della Grecia, quello di Moria, nell’isola di Lesbo, è stato completamente distrutto da un incendio. I migranti sono stati tutti evacuati, ma alcuni sono rimasti intossicati dal fumo. Il campo ospitava quasi 13.000 persone, Leggi su ilpost

E’ da qualche mese che tiene banco la diatriba tra Grecia e Turchia sulla questione della mai sanata controversia su chi, come e dove, può procedere allo sfruttamento delle fonti energetiche presenti ...

Siglato progetto “Themis” tra Puglia e Grecia per croceristi di lusso

Pacchetti turistici multisensoriali per croceristi di lusso per sostenere lo sviluppo e le attività dei porti minori. E’ il progetto ‘Themis’, realizzato in partnership tra Autorità di sistema portual ...

