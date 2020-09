IEG, al Palacongressi di Rimini Grand Oriente d’Italia e The Computing in Cardiology 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Continua il cammino della ripartenza al Palacongressi di Rimini. Una ricca agenda di eventi che vede dall’11 al 13 settembre in programma il Grand Oriente d’Italia (Goi) per l’ormai tradizionale appuntamento inizialmente previsto ad aprile ma poi rinviato causa lockdown. Confermate dunque le nuove date, concordate in pieno periodo di chiusura dovuta al Covid-19 insieme allo staff della divisione Events & Congress di Italian Exhibition Group (Ieg). “Uniti nelle diversità” è il titolo scelto per questa storica edizione del Goi che – annuncia Ieg in una nota – avrà tra gli eventi due mostre, una dedicata al Razzismo coloniale durante il fascismo e l’altra a Federico Fellini a 100 anni dalla nascita e che si concluderà ... Leggi su quifinanza

