Hakimi: "Ho scelto l'Inter per un motivo ben preciso! Obiettivi? Vogliamo vincere lo Scudetto" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Achraf Hakimi si è presentato ufficialmente ai tifosi dell'Inter: le dichiarazioni dell'esterno. Leggi su 90min

FcInterNewsit : Hakimi a Sky: 'Tante squadre su di me, ma ho scelto l'Inter. Scudetto? Provarci è un dovere' - WSMN00 : RT @InterCM16: #Hakimi:” Ho scelto l'Inter perché lo stile di gioco e di allenamento del suo allenatore è perfetto per me” Senza Conte non… - abdo_massa : RT @MatteoDentini: ??#Hakimi: ho scelto l'Inter perché lo stile di gioco e di allenamento del suo allenatore è perfetto per me. - rosalinobove : RT @fcin1908it: LIVE - Inter, Hakimi si presenta: 'Ho scelto l'Inter per Conte. Proveremo a vincere il campionato' - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Hakimi a Sky: 'Tante squadre su di me, ma ho scelto l'Inter. Scudetto? Provarci è un dovere' -