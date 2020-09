Gianluca John Attanasio: fuori l’album Beyond2Doors (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il musicista e cantautore Gianluca John Attanasio pubblica l’album “Beyond2Doors”. Il nuovo lavoro è un mix di blues, rock psichedelico ed elettronica Si intitola BEYOND 2 DOORS l’ultimo lavoro del musicista e cantante Gianluca John Attanasio, di origini Italiane ma inglese di adozione. 13 tracce che spaziano dal blues a un rock psichedelico “vintage”, che… L'articolo Gianluca John Attanasio: fuori l’album Beyond2Doors Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

