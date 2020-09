Elezioni regionali in Campania, tra le 11 idee di De Luca per Napoli una funivia dal Mann a Capodimonte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dalla riqualificazione dell’area di Piazza Garibaldi alla realizzazione di una funivia che colleghi il Mann a Capodimonte. Sono undici le idee che il governatore della Campania Vincenzo de Luca ha lanciato oggi per ridisegnare la città di Napoli, una sorta di piattaforma per il capoluogo nel caso venisse rieletto alla guida della Regione. “La Regione – ha detto De Luca – si impegna a finanziare e realizzare questi progetti, per quello che sarà possibile. Ovviamente pensiamo di varare dei concorsi internazionale di idee”. Il governatore ha poi passato in rassegna i dieci progetti partendo dal nuovo lungomare a Napoli: “Il primo progetto è il lungomare orientale ... Leggi su ildenaro

A Bronte sono 4 i candidati a sindaco e 249, in sedici liste, quelli in corsa per i 16 seggi di consigliere comunale, alle elezioni del 4 e 5 ottobre. Il sindaco Graziano Calanna si ripresenta con cin ...

Mercoledì 9 settembre, dalle ore 18.30, al Green Park Club di Passo Corese Fratelli d’Italia presenta i candidati alle elezioni amministrative nella lista “Uniti per Fara” per Roberta Cuneo Sindaco. I ...

