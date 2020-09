Coronavirus, contagi in chiaro aumento nel Sud Milano. E c'è chi pensa al giro di vite (Di mercoledì 9 settembre 2020) Besano Boscone, Milano,, 9 settembre 2020 - I sindaci del territorio non nascondono preoccupazione per l'andamento in crescita dei contagi da Covid. Per questo, a fine agosto, oltre 80 sindaci della ... Leggi su ilgiorno

Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 6,3 milioni: è quanto emerge dai conteggi dell… - RaiNews : In un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha rilevato 78 c… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 1.370 nuovi contagi e 10 morti nelle ultime 24 ore - freddymarranna : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, risalgono i contagi: 1.733 nuovi casi in 24 ore, 11 i morti #coronavirus - paolochiariello : #Juorno situazione contagi in Italia -