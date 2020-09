Cento anni fa, l’8 Settembre 1920, vedeva la luce a Fiume la Costituzione più bella del mondo. (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Costituzione della Repubblica Italiana, per quanto sia stata inevitabilmente frutto di innumerevoli compromessi fra le forze politiche scaturite dall’esito della Seconda Guerra Mondiale e dalla Resistenza, rappresenta indubbiamente agli occhi di tutto il mondo un vero e proprio gioiello giuridico che, dalla sua entrata in vigore il 1° Gennaio del 1948, ha garantito a generazioni di Italiani diritti, giustizia sociale e democrazia. Oggi, mentre l’Italia si trova oppressa da un Governo tecnocratico, dispotico e dittatoriale, completamente eterodiretto da forze e poteri sovranazionali – un Governo che si regge sullo stato d’emergenza e sul terrorismo psicologico e che, con il pretesto di una falsa “pandemia”, si arroga il diritto di reprimere ogni dissenso – stiamo assistendo a un evidente paradosso: chi ... Leggi su databaseitalia

