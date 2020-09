Calciomercato Juventus, emergenza centrocampo: un tris inedito per Pirlo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus, come ogni estate, è pieno di colpi di scena e saturo di nomi che compaiono sui giornali e nei report delle testate. Spesso, però, i dirigenti bianconeri operano nell’ombra e fanno trapelare i propri obiettivi solo a trattative concluse. L’ultimo caso è stato l’acquisto di Weston McKennie, del quale si è saputo l’arrivo solo a operazione completata. L’operato della Juve rimane dunque più ombroso di quanto non crediamo, e gli scout bianconeri potrebbero aver messo sul tavolo di Fabio Paratici molti più nomi di quelli che percepiamo. Il nodo focale per Andrea Pirlo rimane il centrocampo, reparto più criticato della scorsa stagione, che per i tifosi, aspetta ancora il suo colpo principe. Ma tra i tanti nomi visti ... Leggi su tuttojuve24

