Alberto Matano “Con Lorella Cuccarini non ci siamo più sentiti”: il retroscena (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alberto Matano è da poco ritornato negli studi Rai per condurre, questa volta in solitaria ‘La vita in diretta’. Si preannuncia una conduzione diversa per il giornalista, poiché lo scorso anno era affiancato dalla showgirl Lorella Cuccarini, partita tra l’altro con ottimi ascolti. Ma già da tempo, le polemiche sulla non riconferma della Cuccarini a ‘La vita in diretta’, avevano dato spazio a numerose polemiche sul web. Rafforzate poi quest’ultime da un ipotetico scontro che ci sarebbe stato tra il conduttore e la stessa Cuccarini. Tra le pagine del settimanale ‘Chi’, Alberto Matano ha parlato del rapporto con l’ex partner televisiva, ammettendo di aver condotto la ... Leggi su velvetgossip

gianlu_79 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - ZeusMega : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - lorenzog31 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - bubinoblog : MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - _Alessio_88 : Ottima #lavitaindiretta condotta da Alberto Matano che continua a migliorare il dato rispetto allo scorso anno, +1.… -