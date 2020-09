Zingaretti si aggrappa alla poltrona: ecco il piano per non mollare la guida del Pd (Di martedì 8 settembre 2020) Cosa c’è dietro l’improvvisa virata del Partito Democratico, passando da posizioni molto fredde a un “sì” apparentemente convinto al referendum sul taglio dei parlamentari? L’allineamento dem alle posizioni dei Cinque Stelle, frettoloso quanto sospetto, nasconde in realtà un piano ben preciso, ordito da Nicola Zingaretti per evitare che le prossime elezioni del 20 e 21 settembre possano segnare la fine anticipata della sua esperienza come segretario. E per questo convinto della necessità di una presa di posizione più in linea con gli umori degli italiani, principalmente favorevoli alla modifica. La direzione ha mostrato, nell’occasione, sintonia con il leader, votando compatta (188 favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni) l’ok al nuovo posizionamento. E ... Leggi su ilparagone

