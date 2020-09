Willy Monteiro, per il Pd è colpa della destra. Meloni: "Sfruttano la sua morte, vergogna!" (Di martedì 8 settembre 2020) Giorgia Meloni è furiosa di indignazione per chi cerca di strumentalizzare a fini politici la morte di Willy Monteiro. "La sinistra ci prova in tutti i modi ad attribuirci i terribili fatti accaduti a Willy Monteiro - scrive la Meloni su Facebook - Sfruttano la storia di questo coraggioso ragazzo di 21 anni, ammazzato senza motivo da quattro bestie schifose, per poterci attaccare, per poter dire “è colpa della destra”, quando per primi abbiamo denunciato l'accaduto e chiesto una condanna esemplare per i criminali. Provo un profondo senso di vergogna per loro: i genitori di Willy non rivedranno più il loro figlio, e ... Leggi su iltempo

OfficialASRoma : Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stat… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - lucianonobili : Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall’odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assass… - Luckyluciano971 : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - OttatiFabrizio : RT @ClaMarchisio8: Willy Monteiro è un ragazzo che conosce il significato dell'amicizia. Willy Monteiro è un ragazzo che non resta indiffer… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy Monteiro Willy Monteiro, Conte chiama la famiglia del 21enne: «Sono rimasto scioccato» Il Mattino Ghali chiede giustizia per Willy: «Mi ha ricordato episodi in cui l'ho scampata per un pelo»

Il rapper scrive un messaggio in onore di Willy Monteiro Duarte, massacrato a 21 anni: «Anch'io preso a calci e pugni, ho sperato di rialzarmi da terra. Ora chiedo giustizia per Willy» Ghali, nato a M ...

Willy Monteiro, la compagna incinta di Gabriele Bianchi ex candidata di FI: «Sto per diventare mamma, anche noi vittime»

«Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c'è più». La voce pacata, eppure distrutta: così all'Adnkronos Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bian ...

Il rapper scrive un messaggio in onore di Willy Monteiro Duarte, massacrato a 21 anni: «Anch'io preso a calci e pugni, ho sperato di rialzarmi da terra. Ora chiedo giustizia per Willy» Ghali, nato a M ...«Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c'è più». La voce pacata, eppure distrutta: così all'Adnkronos Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bian ...