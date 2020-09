Violenza donne, approvata relazione commissione femminicidio su centri anti violenza (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – È stata approvata dal Senato alla quasi unanimità (211 favorevoli e un contrario) e con parere favorevole del Governo, la risoluzione sulla ‘Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio‘, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio il 14 luglio 2020 e proposta oggi in discussione a Palazzo Madama dalla senatrice Pd, presidente della Commissione, nonchè relatrice del documento, Valeria Valente. Leggi su dire

6000sardine : “Penso che le manifestazioni contro la violenza sulle donne servano a poco, alle donne vittime di violenza insegnat… - Ettore_Rosato : Grazie a @elenabonetti oggi a #triestecittadellascienza. In università per parlare di contrasto alla violenza sulle… - EvaKant23 : RT @GadielCrazy: Quando minimizziamo lo scempio della violenza sulle donne... Infliggiamo doppiamente il dolore a chi ha bisogno di esser… - MarinellaPlati : RT @thestorm46: L’importante è che le sue colleghe, “amiche “ fanno le paladine della violenza contro le donne e poi non dicono neanche me… - vocedelpatriota : Violenza sulle donne. Rauti (FdI): da FdI voto su risoluzione ma no a copyright politici. Necessario cambio di para… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza donne "Violenza sulle donne è fenomeno trasversale che tutti dobbiamo combattere" Città della Spezia Femminicidio: Bonetti, 'presto Conferenza straordinaria'

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Intendo convocare una Conferenza straordinaria che veda coinvolti tutti i soggetti protagonisti del contrasto alla violenza contro le donne, dai centri antiviolenza, alle R ...

Il «Notturno» di Rosi rischiara il Medio Oriente tormentato dalla guerra

Se per caso si togliesse la firma nei titoli di testa a Notturno, in gara alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, si capirebbe comunque che è un film girato da Gianfranco Rosi: il re ...

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Intendo convocare una Conferenza straordinaria che veda coinvolti tutti i soggetti protagonisti del contrasto alla violenza contro le donne, dai centri antiviolenza, alle R ...Se per caso si togliesse la firma nei titoli di testa a Notturno, in gara alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, si capirebbe comunque che è un film girato da Gianfranco Rosi: il re ...