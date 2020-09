Us Open 2020, Brady non si ferma più: sconfitta Putintseva e semifinali raggiunte (Di martedì 8 settembre 2020) Jennifer Brady continua a sorprendere e non vuole smettere di sognare. L’atleta statunitense ha sconfitto nettamente Yulia Putintseva in due rapidi set, mediante il risultato di 6-3, 6-2. Brady ha mostrato nuovamente di poter infastidire qualsiasi giocatrice, avendo palesato colpi incisivi in risposta e solidità al servizio, oltre che grande tenacia in fase difensiva: confermato l’exploit che ha costretto al k.o. Angelique Kerber. Putintseva ha tentato di giocare ogni carta a sua disposizione, sebbene l’avversaria abbia esternato maggiore esplosività in ogni situazione di gioco. Brady raggiunge il traguardo semifinali, in attesa di conoscere chi possa essere la sua avversaria tra Naomi Osaka e Shelby Rogers. Leggi su sportface

Stupisce, ma fino a un certo punto, vedere il nome di Jennifer Brady tra le semifinaliste dello US Open 2020. La venticinquenne di Harrisburg, capitale della Pennsylvania, è addirittura la prima a ...

Tennis, Us Open: Berrettini fuori agli ottavi. Rublev vince in 4 set: 4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Addio Us Open. L'impegno non basta, e nemmeno il servizio, una delle sue armi migliori. Matteo Berrettini saluta negli ottavi di finale gli Us Open 2020 (53.400.000 di montepremi), secondo Slam di una ...

