Un riferimento anche per altri OEM: HarmonyOS pensa in grande (Di martedì 8 settembre 2020) Il ban USA ha costretto Huawei ad un’accelerata improvvisa nello sviluppo del sistema operativo proprietario HarmonyOS, che ricordiamo essere stato presentato l’anno scorso. L’OS, come annunciato dal CEO Richard Yu, avrà un futuro roseo davanti a sé: l’intenzione è quello di spingerlo in tutto il mondo, e di non ridurlo ad una semplice risorsa destinata al mercato interno. La grande novità, però, è un’altra: HarmonyOS non sarà solo appannaggio dei dispositivi del produttore di Shenzhen, ma potrebbe diventare un riferimento per un po’ tutti gli OEM locali. Del resto, nel momento in cui altre aziende cinesi dovessero restare tagliate fuori dal ban USA, e quindi vedersi obbligate a fare a meno dei servizi Google, ... Leggi su optimagazine

diegopia : Incontrai @lucasofri 20 anni fa durante questa intervista a Jeff Bezos. 10 anni dopo ho aderito con entusiasmo al s… - mrmnft : RT @ParcodiGiacomo: “Nonostante la droga, nonostante la crisi educativa, nonostante manchino punti di riferimento anche nel mondo degli adu… - Dan_Emme : RT @EroeSemantico: culturale di riferimento di quei quattro. Sembra un volo pindarico, ma prendiamo anche la recente aggressione a un ragaz… - FrancySwing : @BartoloMeotti @bioccolo @alfredoferrante Sì, una sola rsa che fa riferimento al sindacato principale... Che anche… - IleanaNoIlenia : @PaoloPaoange Ma figuriamoci, anche io ho gli occhiali, ovvio che non ci sia niente di male ?? Era un riferimento a un altro mio tweet -

Ultime Notizie dalla rete : riferimento anche Italia, Luca Bigi: "Più lavoro davanti. Ghiraldini? Un riferimento" OnRugby Produttori cinesi senza Google? HarmonyOS potrebbe essere la risposta

Il ban USA ha forzato la mano a Huawei, costringendola a sviluppare velocemente un sistema operativo proprietario: ma HarmonyOS, presentato ufficialmente solo l'anno scorso, non rappresenta solo un'an ...

Michelle Obama: “Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra. Periodi difficili possono durare anche anni”

L’ex first lady Michelle Obama ha parlato delle relazioni di coppia durante la nuova puntata del suo podcast su Spotify, durante la quale ha discusso delle difficoltà del matrimonio, facendo apertamen ...

Il ban USA ha forzato la mano a Huawei, costringendola a sviluppare velocemente un sistema operativo proprietario: ma HarmonyOS, presentato ufficialmente solo l'anno scorso, non rappresenta solo un'an ...L’ex first lady Michelle Obama ha parlato delle relazioni di coppia durante la nuova puntata del suo podcast su Spotify, durante la quale ha discusso delle difficoltà del matrimonio, facendo apertamen ...