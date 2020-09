Tour de France, sprint vincente di Sam Bennett. Roglic in giallo (Di martedì 8 settembre 2020) La decima tappa del Tour de France 2020 a Sam Bennett. 4° Elia Viviani. Primoz Roglic conserva la Maglia Gialla. PARIGI (FRANCIA) – La decima tappa del Tour de France 2020 a Sam Bennett. Volata perfetta dell’irlandese che ha preceduto sul traguardo Caleb Ewan e Peter Sagan andando a conquistare la Maglia Verde. Da segnalare il buon quarto posto di Elia Viviani che sembra aver ritrovato la condizione. Cadute e ventagli Doveva essere una frazione tranquilla per i big. La presenza del vento e di diverse insidie, però, non hanno reso semplice la tappa per tutti i grandi favoriti chiamati a prestare la massima attenzione per non finire a terra o non perdere terreno. Al traguardo non ci sono stati particolari stravolgimenti anche se gli ... Leggi su newsmondo

