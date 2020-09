Switch: spunta il brevetto di un Joy-Con singolo standalone (Di martedì 8 settembre 2020) In rete è apparso un brevetto di un Joy-Con singolo standalone per Switch. Ecco come potrebbe essere impiegato il presunto nuovo controller In rete è appena apparso un brevetto di Nintendo relativo ad un controller Joy-Con singolo standalone per Switch. Il brevetto, depositato a maggio e registrato di recente, è corredato da un’immagine che raffigura i dettagli e le forme di questo presunto nuovo controller. Ve la proponiamo in basso in questo articolo. Ecco le immagini del brevetto di Joy-Con singolo standalone per Switch Nell’immagine allegata al brevetto, mentre il design più grande del controller Joy-Con ... Leggi su tuttotek

