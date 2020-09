Recensione Windbound: tra burrasca e mare tranquillo (Di martedì 8 settembre 2020) Tra mostri marini e una fame infinita, scopriamo in questa Recensione come dominare gli impetuosi venti del mare in Windbound Probabilmente ci ricordiamo tutti di quel recente periodo in cui il negozio di Steam venne invaso da videogiochi survival in Early Access, alcuni sviluppatori credevano infatti che per sfondare era necessario rincorrere il dirompente successo di DayZ. Oppure quello dominato dai Rogue Like, capitanato dall’intramontabile The Binding of Isaac e le sue infinite opportunità di gameplay. Due mondi tanto differenti, quanto accomunati dalla stessa necessità per il giocatore di non morire male e perdere tutto. Windbound si rifà proprio a questi due mondi videoludici, in un esperimento molto interessante di cui ora andremo a fare una Recensione della versione ... Leggi su tuttotek

Eurogamer_it : Windbound è un'esperienza extrasensoriale, un'avventura che cattura gli occhi e la mente del giocatore. #recensione - oOShinobi777Oo : Appassionati di #Survival #Sandbox ? Allora #Windbound potrebbe fare al caso vostro: - tech_gamingit : Appassionati di #Survival #Sandbox ? Allora #Windbound potrebbe fare al caso vostro: - AlessandroAlosi : RT @TheGamesMachine: Può ricordare #Zelda o #Rime, ma alla fine #Windbound di #5Lives, quelli del buon strategico simil-Syndicate #Satellit… - ZeldaRetweets : RT @TheGamesMachine: Può ricordare #Zelda o #Rime, ma alla fine #Windbound di #5Lives, quelli del buon strategico simil-Syndicate #Satellit… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Windbound Windbound – Recensione Cyberludus.com Windbound - recensione

Cosa può esserci di più rilassante d'imbracciare un remo e iniziare a esplorare arcipelaghi sperduti? Chi non è amante dei survival e dei loro similari sicuramente avrebbe molte risposte da sottoporci ...

Windbound: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

In quest’ultimo periodo abbiamo assistito al lancio di svariati Survival Sandbox, tra cui Grounded, Ancestors, Drake Hollow e molti altri. Dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia, quest’ogg ...

Cosa può esserci di più rilassante d'imbracciare un remo e iniziare a esplorare arcipelaghi sperduti? Chi non è amante dei survival e dei loro similari sicuramente avrebbe molte risposte da sottoporci ...In quest’ultimo periodo abbiamo assistito al lancio di svariati Survival Sandbox, tra cui Grounded, Ancestors, Drake Hollow e molti altri. Dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia, quest’ogg ...