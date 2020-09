Minori, Giannone: “Esposto in Cassazione per conflitti d’interesse nel caso Massaro” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Questa mattina ho inviato un esposto al procuratore generale di Cassazione sul caso di Laura Massaro e i conflitti d’interesse documentati che sono presenti nella sua vicenda”. E’ un annuncio lapidario quello con cui da’ inizio alla conferenza stampa di questa mattina, alla Camera dei deputati, la deputata Veronica Giannone che l’ha indetta. Da tempo impegnata a difesa delle mamme che finiscono nel ciclone delle aule giudiziarie con l’accusa di alienazione parentale, e’ tra le sostenitrici della chiusura dei Tribunale per i minorenni, a tutela dei bambini che finiscono spesso affidati ai genitori violenti dopo le relazioni di CTU, nel corto circuito tra penale e civile, o che finiscono in casa famiglia, prelevati coattivamente, spesso senza essere nemmeno auditi dai giudici. Leggi su dire

Minori Giannone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Minori Giannone