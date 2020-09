Mihajlovic, la commovente dedica della moglie Arianna stupisce i fan (Di martedì 8 settembre 2020) Arianna, la moglie di Mihajlovic, ha pubblicato sul suo profilo una commovente dedica in onore del marito che quest’anno ha attraversato diverse battaglie. Arianna Mihajlovic (fonte Instagram @AriannaMihajlovic)Come è noto l’allenatore del Bologna ha affrontato diverse battaglie in questo ultimo anno. Dapprima ha combattutto contro la leucemia, malattia che per diverso tempo lo ha portato lontano dai campi di calcio e che grazie al supporto di tutta la sua famiglia e degli amici più cari è riuscito a battere. Di recente però è uscito fuori che durante le vacanze in Sardegna, Sinisa fosse risultato positivo al Covid. Cosa che fortunatamente non ha interessato anche il resto ... Leggi su chenews

