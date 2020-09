Mamma Giunti in sciopero della fame: “Devo proteggere mio figlio” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Sono in sciopero della fame per l’amore che mi unisce a mio figlio. Sono dieci anni che le provo tutte, ma la mia situazione è identica a quella di tante altre mamme che cercano solo di proteggere i propri figli da un uomo violento”. C’e’ anche Giada Giunti, in sciopero della fame da cinque giorni, tra le mamme che popolano il sit-in davanti Montecitorio pochi minuti dopo la fine della conferenza stampa tenuta alla Camera da Laura Massaro, altra mamma coraggio, per denunciare “il limbo del sistema affidi tra conflitti d’interesse e clientelismo” . Leggi su dire

