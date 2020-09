Maltempo, nubifragio nel Modenese: allagamenti e problemi per la viabilità (Di martedì 8 settembre 2020) Un nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri sulla provincia di Modena: una quarantina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per rami e alberi divelti, allagamenti e sottopassi invasi dall’acqua. Disagi anche per la viabilità. Al momento la situazione è tornata nella norma.L'articolo Maltempo, nubifragio nel Modenese: allagamenti e problemi per la viabilità Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Sembra continuare questo estate che potremmo definire termicamente senza eccessi, contraddistinta invece da una quasi inedita, essendo divenuta una costante di questo scorcio di stagione, circolazione ...

Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha già colpito Genova nella notte. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e blackout. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco pe ...

