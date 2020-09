M5s, 24 deputati scrivono a Crimi: “Basta caminetti. No a votazioni improvvise su Rousseau senza un confronto” (Di martedì 8 settembre 2020) Una lettera aperta firmata da 24 deputati M5s per chiedere al capo politico Vito Crimi di evitare l’ennesima votazione sulla piattaforma Rousseau “senza un adeguato dibattito interno”. Dopo i malumori e le tensioni dei giorni scorsi e, soprattutto, dopo la notizia trapelata che il confronto degli Stati generali per il nuovo leader potrebbe essere saltato con un voto in rete, un gruppo di parlamentari ha deciso di prendere posizione pubblicamente. La lettera è stata pubblicata sul profilo Facebook di Parole guerriere, un gruppo che in origine era nato per organizzare momenti di riflessione e studio nel Movimento 5 stelle e che negli ultimi tempi ha iniziato a prendere posizione su alcune tematiche interne. Tra le firme si notano quelle di alcuni parlamentari al secondo mandato: Dalila Nesci (la ... Leggi su ilfattoquotidiano

