Istat: commercio luglio -2,2% mese, -7,2% anno (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 SET - A luglio 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione rispetto a giugno del 2,2% in valore e del 3,1% in volume. Lo rileva l'Istat spiegando che su base ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Istat: commercio luglio -22% mese -72% anno - #Istat: #commercio #luglio - impresacity : Commercio al dettaglio: continua a crescere l'ecommerce: Secondo gli ultimi dati Istat, a luglio 2020 le vendite se… - fisco24_info : Istat: commercio luglio -2,2% mese, -7,2% anno: Crollano vendite abbigliamento, -27,9% su anno - iconanews : Istat: commercio luglio -2,2% mese, -7,2% anno - ZalMagi : RT @istat_it: Commercio al dettaglio (4-2020) #istat #statistichevisual -