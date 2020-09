Internazionali BNL d’Italia 2020, Binaghi: “Compiuta un’idiozia, Regione Lazio non ha letto nostre mail” (Di martedì 8 settembre 2020) “E’ stata compiuta un’idiozia, il solito omicidio senza colpevole tutto italiano. E’ stato creato grande danno, non capisco perché eventi di scarso interesse possano avere mille spettatori e uno importantissimo come il nostro no. Abbiamo provato di tutto, nessuno alla Regione Lazio ha mai letto la nostra mail perché era scaduto il we-transfer e ci hanno richiamato dopo sette giorni. Un’anomalia tutta romana”. Lo ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi che si è scagliato senza mezzi termini nei confronti della Regione Lazio, rea di aver ostacolato la possibilità di vedere il pubblico al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia 2020. Leggi su sportface

sportface2016 : #InternazionaliBNLdItalia, #Binaghi: 'Compiuta un'idiozia, la Regione Lazio non ha letto le nostre mail' - StreetNews24 : “Caro presidente Binaghi, purtroppo per impedimenti di carattere personale non mi consentono di partecipare, come a… - agrpress : Presentata allo #StadioOlimpico di #Roma la 77esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia. Foto @mauriccardi -… - sportface2016 : #InternazionaliBNLdItalia, #Binaghi sui rimborsi: 'Super voucher spendibile in due anni', i dettagli - LaCortopassi : RT @InteBNLdItalia: Il Pres. @federtennis Binaghi: “Rimborseremo gli acquirenti con un super voucher che avrà un valore maggiorato del 25%… -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali d'Italia a Roma, il tennis e la "bolla" contro il Coronavirus Sky Sport Internazionali Tennis, Spadafora: "Perplesso su Cts che sconsiglia pubblico"

“Caro presidente Binaghi, purtroppo per impedimenti di carattere personale non mi consentono di partecipare, come avrei voluto, alla conferenza stampa di presentazione degli Internazionali Bnl d’Itali ...

TENNIS: INTERNAZIONALI. BINAGHI “RIMBORSO BIGLIETTI CON SUPER VOUCHER”

ROMA - "Per il rimborso dei biglietti e degli abbonamenti, rimborseremo gli acquirenti con un super voucher maggiorato del 25% da utilizzare nei prossimi due anni, che potra' essere speso anche per le ...

“Caro presidente Binaghi, purtroppo per impedimenti di carattere personale non mi consentono di partecipare, come avrei voluto, alla conferenza stampa di presentazione degli Internazionali Bnl d’Itali ...ROMA - "Per il rimborso dei biglietti e degli abbonamenti, rimborseremo gli acquirenti con un super voucher maggiorato del 25% da utilizzare nei prossimi due anni, che potra' essere speso anche per le ...