Inkjet, laser o multifunzione? Ecco le stampanti per ogni esigenza (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 Set. (Adnkronos) – La vecchia stampante si è inceppata: è arrivato il momento, rimandato da tempo, di acquistare una stampante nuova che possa soddisfare le diverse esigenze. Orientarsi nella scelta può non essere semplice: è meglio una classica Inkjet o è più conveniente puntare su una stampante laser? Gli interrogativi a cui risponde Altroconsumo sono davvero tanti ma bisogna partire da un presupposto che vale sempre, ossia che la stampante perfetta non esiste e tutto dipende dalle esigenze che si hanno e dal tipo di utilizzo che si intende fare del dispositivo.Una delle prime scelte da compiere è quella tra stampanti laser (ovvero con il toner) o a getto d’inchiostro (con le cartucce di inchiostro). Di stampanti ... Leggi su calcioweb.eu

StraNotizie : Inkjet, laser o multifunzione? Ecco le stampanti per ogni esigenza - Giorot74 : @_andreamoroni_ @LaBiaBi11 No, li stampo su una Canon laser inkjet in via Novara. -

Ultime Notizie dalla rete : Inkjet laser Inkjet, laser o multifunzione? Ecco le stampanti per ogni esigenza Adnkronos