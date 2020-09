Incidente stradale sull’A4: muore un camionista (Di martedì 8 settembre 2020) Incidente stradale sull’A4: muore un camionista dopo uno scontro terribile nel padovano. Sull’autostrada code lunghissime nel tratto interessato Incidente stradale sull’A4 in un pomeriggio davvero micidiale per quanto riguarda l’autostrada che collega Milano a Venezia. Nel padovano, in coincidenza con lo svincolo per l’A13, uno scontro tremendo tra due tir che è costato la vita ad uno dei due conducenti. Decisamente più fortunato, al momento, l’altro autista, solo ferito, seppur in maniera grave. Sul posto è accorsa la polizia stradale, ma anche i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, il conducente dei tir che ha tamponato quello che lo precedeva. Ed ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : L'infanzia, il matrimonio con Carlo, l'impegno sociale e l'incidente stradale in cui perde la vita. #LadyDiana racc… - Tg3web : Il 31 agosto di 23 anni fa moriva in un incidente stradale a Parigi, Diana Spencer, l'indimenticabile Lady D, mogli… - Veronamobile : 08/09/2020 19:00: VIA MATTARANA / TANGENZIALE EST - Incidente stradale Senza feriti prestare attenzione - ASTI_News : Incidente stradale a San Damiano d’Asti, auto si ribalta - Incidente stradale oggi pomeriggio, martedì 8 settembre,… - dmcai1966 : RT @OfficialHCL: ?? L’Hockey Club Lugano informa che il giocatore Raffaele Sannitz è stato coinvolto, senza alcuna responsabilità, in un in… -