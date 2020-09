Flavio Briatore, su IG il commuovente messaggio al figlio: “Ciao Falco” (Di martedì 8 settembre 2020) Flavio Briatore torna a farsi sentire su Instagram con un messaggio al figlio Nathan Falco che ha commosso il popolo del web! Flavio Briatore è tornato a farsi sentire su Instagram. Nella giornata di ieri l’imprenditore e proprietario del Billionaire di Porto Cervo rilasciato un messaggio social. In primo luogo ha voluto ringraziare tutti i … L'articolo Flavio Briatore, su IG il commuovente messaggio al figlio: “Ciao Falco” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fattoquotidiano : “C’è una cosa in questa storia che coinvolge Flavio Briatore e Daniela Santanchè che nessuno ha notato', ascoltate… - Marco_Zum : Carlo Calenda fa a pezzi il premier Conte: imparate dalla Francia - Il Tempo - Profilo3Marco : RT @StaseraItalia: Per @MarcoRevelli1 il messaggio di Flavio Briatore è diseducativo e incentiva quella mancanza di responsabilità #Stasera… - SylvieTurpo : Carlo Calenda fa a pezzi il premier Conte: imparate dalla Francia - Revenge84943671 : @Esmailrahra Esempio Flavio Briatore uomo ricco non puó essere ignorante in quanto ricco? -