Dl Semplificazioni, i netturbini potranno fare le multe (Di martedì 8 settembre 2020) Il sito Laleggepertutti.it con un articolo ci aggiorna su una nuova norma presentata nel Dl Semplificazioni passata inosservata ai più. Nella miniriforma del Codice della strada, introdotta nel Decreto Semplificazioni, ora in fase di conversione in legge, compare una norma 1 che consente ai sindaci di attribuire il potere di fare le multe anche ai dipendenti comunali e alle società che gestiscono le aree di parcheggio e sosta ed estende questa possibilità anche ai «dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani alla pulizia delle strade». Ma il medesimo potere sanzionatorio viene attribuito anche al «personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone»: ... Leggi su databaseitalia

Una norma nel Dl Semplificazioni dà agli spazzini il potere di contravvenzionare i veicoli in sosta vietata, se impediscono o ostacolano il transito dei mezzi. Linea dura contro la sosta selvaggia del ...È una vera e propria miniriforma del Codice della Strada sotto traccia quella “nascosta” all’interno del dl Semplificazione. Le novità maggiori riguardano l’introduzione degli autovelox in città, i do ...