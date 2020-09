Diamo i (nuovi) numeri (Di martedì 8 settembre 2020) Questa estate ha cambiato tutti i miei «numeri», erano anni che non riuscivo a farli crescere soprattutto in certi contesti. Grazie alle tante autopromesse post quarantena, posso condividere i miei personalissimi nuovi numeri 2020/21. Sul 2021 però non garantisco io e nemmeno il governo. Iniziamo: nella categoria «in costume al mare», si passa dallo 0 spaccato con valore 100 di imbarazzo cosmico al numero 8 tra bikini e costumi interi con valore 100 di autostima. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Diamo nuovi Diamo i (nuovi) numeri Vanity Fair.it Ccontagi, gli ospedali di nuovo sotto stress: troppi ricoveri in terapia intensiva

Gli ospedali sono di nuovo in sofferenza. L’aumento dei contagi, anche in questa fase 2 del Covid sta facendo registrare – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – anche un progressivo aumento delle o ...

Putignano - Scuole: ecco come si sono organizzate per il nuovo anno

L'assessore P.I. Caldi: «Gli Istituti Comprensivi delle scuole comunali si sono organizzati per tempo per garantire gli spazi, distanziamento e banchi monoposto» Putignano Ba - Gioia, ansia preoccupaz ...

