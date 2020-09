Conte a Beirut per testimoniare la solidarietà dell’Italia: “E’ il momento di guardare alla ricostruzione” (Di martedì 8 settembre 2020) “La mia visita segue altre due visite del Governo italiano in Libano, dal giorno della tragica esplosione al porto di Beirut. È la testimonianza concreta della nostra solidarietà al Libano e al suo popolo, cui da sempre ci lega una profonda amicizia e uno storico partenariato“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un’intervista a ‘L’Orient Le Jour’ in occasione della sua visita a Beirut. “L’Italia è stata tra i primi Paesi a rispondere all’emergenza, inviando subito due team della Protezione Civile per partecipare alle operazioni di ricerca e soccorso, coordinando l’invio di tre voli umanitari con oltre quindici tonnellate di materiale sanitario. A questo dobbiamo aggiungere il lancio dell’operazione umanitaria ‘Emergenza ... Leggi su meteoweb.eu

