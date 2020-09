Cecilia e Ignazio, i paparazzi li hanno beccati così. E la notizia-bomba ‘vola’ (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo la crisi estiva che ha riempito le pagine delle cronache rosa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di concedersi un’altra possibilità. Non sono ancora apparse foto dei due insieme, ma i fotografi di Chi sono riusciti a immortalare il ‘ritorno di fiamma’ atteso dai fan della coppia. Dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia da single, i due si sono ritrovati in Trentino, terra d’origine del ciclista da qualche anno prestato al mondo della moda e dello spettacolo. “Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 9 settembre le prime immagini della pace fatta tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, infatti, dopo un’estate a tratti turbolenta e spesso separati, sono stati fotografati da “Chi” di nuovo insieme e ... Leggi su caffeinamagazine

radiovenezia : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero messi alle spalle la crisi degli ultimi mesi con un bel weekend tra… - veneziaradiotv : Torna l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - infoitcultura : Andrea Damante e Ignazio Moser a Venezia senza Giulia e Cecilia, è la Mostra delle coppie scoppiate - infoitcultura : Ignazio Moser dichiara amore a Venezia | Cecilia Rodriguez risponde picche - infoitcultura : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme (FOTO) -