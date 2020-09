Brexit, preoccupa nodo Irlanda. Sassoli: Regno Unito rispetti patti o gravi conseguenze (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – I negoziati sulla Brexit continuano a preoccupare Bruxelles. Anche il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha esternato la propria apprensione in merito alle trattative che sono entrate oggi nella loro fase finale “Tra 114 giorni, il diritto comunitario non sarà più applicabile nel Regno Unito. Il tempo non è dalla nostra parte e francamente sono profondamente preoccupato, considerando la mancanza di progressi nei negoziati in questa fase avanzata”, ha dichiarato. A creare grattacapi alle autorità europee l’ammissione odierna da parte del governo di Londra di una “limitata” violazione del diritto internazionale in merito all’eventuale approvazione di una legge interpretativa – ... Leggi su quifinanza

