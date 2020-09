Atalanta vicina a chiudere con l'azzurro Cristian Piccini dal Valencia (Di martedì 8 settembre 2020) Bergamo, 8 settembre 2020 - L'Atalanta sta per piazzare un colpo a sorpresa per coprire la corsa destra. La Dea con un blitz sotto traccia avrebbe chiuso l'operazione per riportare in Italia l'... Leggi su ilgiorno

NoielaRoma : Come già annunciato su vari siti Karsdorp al momento rimane un giocatore della Roma. L'Atalanta, che era vicina al… - TuttoRegia : #Reggiana vicina a #DiGennaro del #Livorno per rinforzare la difesa. In settimana atteso anche l'arrivo dell'attacc… - RFalini : @FabRavezzani @dntmnl Direttore,15 mi sembrano pochi,se considera i 5 milioni per la gara di CL e i big match con I… - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: #Atalanta vicina a #Romero dalla #Juventus e chiesto #Meret al #Napoli ???? (@SkySport) - EuropaCalcio : #Juve, l'#Atalanta è a un passo da #Romero -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta vicina Atalanta vicina a chiudere con l’azzurro Cristian Piccini dal Valencia IL GIORNO Atalanta vicina a chiudere con l’azzurro Cristian Piccini dal Valencia

Bergamo, 8 settembre 2020 - L’Atalanta sta per piazzare un colpo a sorpresa per coprire la corsa destra. La Dea con un blitz sotto traccia avrebbe chiuso l’operazione per riportare in Italia l’estern ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dybala-Suarez solo Juve!"

"Dybala-Suarez solo Juve!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Contatti con l'agente dell'argentino in vista della firma sul rinnovo di contratto fino al 2025: ...

Bergamo, 8 settembre 2020 - L’Atalanta sta per piazzare un colpo a sorpresa per coprire la corsa destra. La Dea con un blitz sotto traccia avrebbe chiuso l’operazione per riportare in Italia l’estern ..."Dybala-Suarez solo Juve!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Contatti con l'agente dell'argentino in vista della firma sul rinnovo di contratto fino al 2025: ...