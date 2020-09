Arriva la bozza del Recovery plan: sei capitoli in cerca d’autore (Di martedì 8 settembre 2020) La bozza è pronta: 6 capitoli, 32 pagine. Sarà presentata stamattina al Comitato interministeriale per gli affari europei e di lì inoltrata al parlamento, che toccherà così palla per la prima volta in materia di Recovery plan. Poi, il 15 ottobre, raggiungerà Bruxelles per l’avvio delle «consultazioni informali». «Non ci sono ritardi né divisioni. Come da cronoprogramma il Recovery plan italiano sarà presentato tra gennaio e aprile», assicura il ministro per gli affari europei Enzo Amendola. Dovrebbe significare, implicitamente, che … Continua L'articolo Arriva la bozza del Recovery plan: sei capitoli in ... Leggi su ilmanifesto

Il progetto Connected Home over IP, l'ambizioso tentativo di riunire Amazon, Apple, Google e Zigbee Alliance con una piattaforma smart home unificata e open source, ha appena pubblicato il suo ultimo ...

Dalla digitalizzazione alla mobilità sostenibile. Ma anche più posti in terapia intensiva. Ecco le linee guida del Recovery plan italiano

Dalla digitalizzazione all’inclusione sociale, passando per la mobilità sostenibile e gli investimenti per potenziare le terapie intensive. Sono sei le missioni indicate nelle bozza di 32 pagine delle ...

