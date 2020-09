Alessia Marcuzzi distrutta dopo la tragedia: “Prego per te…” (Di martedì 8 settembre 2020) Alessia Marcuzzi ha pubblicato un lungo e doloroso post su Instagram mostrando tutta la sua rabbia e la sua frustrazione per quanto avvenuto. Tra i tanti commenti alla morte di Willy, il 21enne barbaramente ucciso a calci e pugni a Colleferro, mentre cercava solo di sedare una lite, c’è anche quello di Alessia Marcuzzi. Ecco … L'articolo Alessia Marcuzzi distrutta dopo la tragedia: “Prego per te…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

