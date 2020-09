Zingaretti e il pasticcio sul referendum per il taglio della democrazia: 'Il Pd voti sì' (Di lunedì 7 settembre 2020) "Propongo al gruppo dirigente di assumere l'indicazione per il sì integrando nella nostra battaglia le tante argomentazioni che sono emerse". Lo dice Nicola Zingaretti sul referendum per il taglio dei ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti pasticcio Zingaretti e il pasticcio sul referendum per il taglio della democrazia: "Il Pd voti sì" Globalist.it Il guazzabuglio del 20 settembre

Quella che si conclude fra due settimane sarà ricordata come la più anomala e sconclusionata campagna elettorale di sempre. L’abbinamento nelle stesse date di elezioni regionali e del referendum abrog ...

Zingaretti si gioca tutto in venti giorni

Voleva sbaraccare la sede del Nazareno. Ora Nicola Zingaretti, diciassette mesi dopo aver assunto la guida del Pd, all'indomani del tracollo elettorale alle Politiche del 2018, rischia di essere sbara ...

