Team Fortress 2 ha dei bot che danno la caccia ai cheater (Di lunedì 7 settembre 2020) Team Fortress 2 potrebbe avere un problema con i bot, ma non tutti sono cattivi, anzi: molti di loro sono stati creati proprio per dare caccia ai cheater.Questi bot "sterminatori" sono presenti già da un po' nel gioco, ma la community di gioco se n'è accorta solo dopo che un utente ha pubblicato un tweet. In buona sostanza i bot analizzano i gioctori riuscendo a capire quali sono umani e quali sono i bot cheater eliminando quindi solo i secondi. Come riportato dall'utente "Mr Quattro": "C'è un nuovo tipo di bot su Team Fortress 2 che non sono cheater ma sono stati creati appositamente per eliminare gli altri cheater. State tranquilli, non vogliono uccidervi, ma vi stanno solo aiutando".Ovviamente questa non è ... Leggi su eurogamer

GiocareOra : Team Fortress 2 ha bot creati dai giocatori che cercano imbroglioni - DramajeOWO : @DankyFahrenheit El mio es Team fortress 2, una joya uwu -