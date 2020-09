Suarez studia l’italiano: la struttura del test per superare l’esame (Di lunedì 7 settembre 2020) Prima di approdare alla Juventus, Suarez dovrà affrontare l’esame per ottenere il passaporto italiano: come è composto il test Il futuro di Suarez vede sempre con maggiore probabilità la destinazione Italia, alla corte della Juventus. L’uruguayano ha ormai raggiunto l’accordo economico la Vecchia Signora sulla base di dieci milioni di euro. Da risolvere l’intoppo buonuscita con il Barcellona, con buone possibilità di riuscita. L’ultimo scoglio da superare da parte del Pistolero resta il passaporto italiano. La Juventus ha già riempito le due caselle per gli extracomunitari, ma potrebbe lo stesso acquistare Suarez grazie alle origini friulane della moglie. A differenza della Spagna in Italia è necessario superare un ... Leggi su zon

