Speranza: «Discoteche e stadi restano chiusi». Norme anti-Covid fino al 7 ottobre (Di lunedì 7 settembre 2020) Le Discoteche e gli stadi restano chiusi in Italia. E le Norme anti-Covid sono prorogate fino al 7 ottobre. «Il governo nazionale non ha mai riaperto le Discoteche, lo hanno fatto alcune... Leggi su ilmattino

Fino al 30 settembre mascherina obbligatoria anche all’aperto dalle 18 alle 6 e nei luoghi a rischio assembramento. Confermato il tampone per chi rientra dai paesi a rischio e anche lo stop per discot ...E’ in vigore da oggi il nuovo Dpcm, il decreto che contiene le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che verranno prorogate fino al 30 settembre. In sostanza, pochi i cambiamenti nel pr ...