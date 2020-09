«Sono in super forma, pronto per ripartire»: il messaggio di Briatore ai follower – Il video (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembreL’imprenditore Flavio Briatore, dopo essere stato dimesso dal San Raffaele dov’era ricoverato per la positività al Coronavirus, torna a parlare, e lo fa – dalla quarantena – rivolgendosi ai propri follower tramite un video su Instagram. «Ciao amici, follower, non Sono spartito. Eccomi qua. Sto bene, e vi ringrazio per tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni», dice l’imprenditore proprietario del Billionaire, sorridente ma con voce un po’ affaticata, in un video pubblicato su Instagram. «Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare ma nel frattempo Sono occupato. Stiamo ... Leggi su open.online

"Sto bene, in super forma, pronto per ripartire e dobbiamo ripartire". Così Flavio Briatore in un video postato su Instagram si rivolge ai suoi follower ringraziandoli per i tanti messaggi ricevuti e ...

