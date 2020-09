Referendum, nel Pd tanto tuonò che non piovve. I No si fermano a 13 (Di lunedì 7 settembre 2020) Alla fine il Partito democratico non ha tradito il suo segretario e si è stretto a questo esecutivo, al premier Giuseppe Conte e perfino al Sì del Referendum sul taglio dei parlamentari. A nulla sono valsi gli appelli dei "grandi vecchi", da Emanuele Macaluso a Romano Prodi: i voti favorevoli al No Leggi su ilfoglio

