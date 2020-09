Oggi è un altro giorno dal 7 settembre su Rai 1 con Serena Bortone, come sarà il programma (Di lunedì 7 settembre 2020) Oggi è un altro giorno su Rai 1 nel DayTime dal 7 settembre, con Serena Bortone come sarà il programma Il DayTime di Rai 1 si riaccende dal 7 settembre e tra il ritorno di tanti storici programmi da Unomattina a Vita in Diretta c’è spazio anche per una novità: dalle 14 dopo il Tg prende il via Oggi è un altro giorno un programma di taglio giornalistico con Serena Bortone reduce dall’esperienza di Agorà. Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, proveniente da Rai 3, si è fidato dell’esperienza della giornalista per affidarle il difficile compito di accendere il pomeriggio ... Leggi su dituttounpop

borghi_claudio : Uno dei primi quadri che ho comperato (non collezionavo ancora, partecipavo ad un'asta di beneficenza quindi andavo… - KDeluzenluz : RT @Poesiaitalia: “Abbiamo dimenticato chi è l’altro. L’altro è te stesso.” Oggi #6Settembre ricorre l’anniversario della nascita di Andr… - tranellio : RT @nassomanuela: Interessante l’incontro di oggi con la ministra @DadoneFabiana che ha raccontato i progetti della PA, ha illustrato i pun… - Stefaniaboh_ : RT @LaRobiErre: Oggi ho saputo che il fratello maggiore di un mio amico morirà tra qualche giorno. Non so come altro dirlo: questo è. Ha c… - psychosaru : oggi ho la parlantina raga scusate, ma chi mi dice che il mondo non sia altro che un insieme di unità tutte uguali… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Al via su Rai1 ''Oggi è un altro giorno'' RAI - Radiotelevisione Italiana L’85 per cento di ciò che vi rende appetibili per una zanzara è nel vostro codice genetico

Le zanzare pungono tutti: è nella loro natura. Ma con qualche…preferenza: c’entrano gruppo sanguigno, acido lattico, anidride carbonica e molto altro FinanciaLounge Contenuti offerti da I tassi negati ...

Megatrend, che cos’é il Cloud Computing e come investire in questo settore

*L’autore ha esperienza in Corporate Finance e Special Situations maturata in una banca di investimento americana e per tre multinazionali. Vive e lavora a New York. È il fondatore di Investirecomeimi ...

Le zanzare pungono tutti: è nella loro natura. Ma con qualche…preferenza: c’entrano gruppo sanguigno, acido lattico, anidride carbonica e molto altro FinanciaLounge Contenuti offerti da I tassi negati ...*L’autore ha esperienza in Corporate Finance e Special Situations maturata in una banca di investimento americana e per tre multinazionali. Vive e lavora a New York. È il fondatore di Investirecomeimi ...