Nintendo Direct sta per tornare? L'archivio dei Direct è stato aggiornato di recente (Di lunedì 7 settembre 2020) Nintendo potrebbe prepararsi per trasmettere un nuovo Nintendo Direct poiché la società ha recentemente aggiornato il suo archivio dei Direct.I fan di Nintendo sono assetati di nuove notizie e, dopo gli annunci del 35 ° anniversario di Mario della scorsa settimana, potrebbero esserci altre novità in arrivo.Come scoperto dall'utente Reddit "ShowtimevonParty", Nintendo ha appena aggiornato il suo archivio Nintendo Direct. Sebbene l'aggiornamento di una pagina non sia qualcosa di speciale, Nintendo sembra avere la tendenza ad aggiornare il suo archivio dei ... Leggi su eurogamer

