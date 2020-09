"Le due condizioni per Draghi premier". Minzolini dalle sacre stanze scrive l'imminente fine di Conte? (Di lunedì 7 settembre 2020) L'ipotesi Mario Draghi premier è assolutamente concreta. Se ne parla da mesi e l'ultima autorevole conferma arriva da Augusto Minzolini, che analizza il quadro politico in un intervento a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Per il retroscenista, lo snodo decisivo saranno le imminenti elezioni regionali: "C'è un problema di fondo, una situazione abbastanza complicata, c'è la data delle elezioni regionali - premette -. Il risultato più probabile è un 4-2" a favore del centrodestra. "Il che significa - riprende Minzo - che a livello regionale, 16 regioni saranno governate dall'attuale opposizione e 4 da una formula vicina all'attuale maggioranza. Io non so se in una situazione di questo tipo si possa andare avanti" con il governo di Giuseppe Conte. "In quel caso, se si deve ... Leggi su liberoquotidiano

RaiUno : Torino, 1964. Due insegnanti, Mirella e Felice, si battono per migliorare le condizioni scolastiche dei bambini des… - nonnachicca58 : RT @michelegiorgio2: #Cisgiordania restano gravi le condizioni di Ahmad e Mohammad Jadoun, i due fratelli feriti da soldati israeliani dura… - occhio_notizie : ???? Incidente con lo scooter a #Cervinara, due 15enni in gravi condizioni - Libero_official : 'Ko giallorosso alle #regionali e un governo poco politico': #Minzolini svela le due condizioni per la successione… - ManFr3e : RT @michelegiorgio2: #Cisgiordania restano gravi le condizioni di Ahmad e Mohammad Jadoun, i due fratelli feriti da soldati israeliani dura… -

Ultime Notizie dalla rete : due condizioni Obesità ed uso di oppioidi, è il dolore il collegamento? PharmaStar Incidente sull’Autostrada A2, scontro tra due auto: un morto

Incidente mortale quello che si è verificato questa mattina, lunedì 7 settembre, sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, precisamente al chilometro 42,138, tra gli svincoli di Contursi e Campagna, nella ...

Gualtieri: 'Con Recovery fund, spazio alla riforma fiscale'

Il Recovery plan ci dà le condizioni per una riforma fiscale sia ambiziosa: lo sostiene il ministro dell'Economia, Gualtieri, che sottolinea come nel 2020 la caduta media annuale del pil italiano non ...

Incidente mortale quello che si è verificato questa mattina, lunedì 7 settembre, sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, precisamente al chilometro 42,138, tra gli svincoli di Contursi e Campagna, nella ...Il Recovery plan ci dà le condizioni per una riforma fiscale sia ambiziosa: lo sostiene il ministro dell'Economia, Gualtieri, che sottolinea come nel 2020 la caduta media annuale del pil italiano non ...