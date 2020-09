L’altro volto di Amazon: telecamere per spiare i dipedenti e licenziamenti-flash (Di lunedì 7 settembre 2020) Ancora una volta Amazon è finito nella bufera, come tante volte in questi ultimi anni e senza, però, che nessuno dichiarasse apertamente guerra al colosso del commercio elettronico americano e alle sue agghiaccianti contraddizioni. Quelle, nello specifico. di un’azienda dagli introiti principeschi e che però, oltre a schivare a piacimento gli ostacoli del Fisco, continua a far discutere per il trattamento riservato ai dipendenti. L’ultimo rapporto dell’Open Markets Institute, ente con sede a Washington Dc negli Stati Uniti, è in questo senso agghiacciante. Tra le informazioni venute a galla, infatti, ci sono il monitoraggio e la strettissima sorveglianza alla quale Amazon sottopone i propri dipendenti, costretti a subire un controllo costante che crea “condizioni di lavoro oppressive” secondo ... Leggi su ilparagone

