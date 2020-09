Inter, Kolarov è a Milano per visite mediche e firma (Di lunedì 7 settembre 2020) Nuovo padrone della fascia sinistra per l’Inter. Kolarov è arrivato da Roma: l’esterno serbo è sbarcato a Milano, all’aeroporto di Linate, e in giornata sosterrà le visite mediche apportando poi la firma sul contratto. Un anno con opzione per il secondo a circa tre milioni di euro netti a stagione. Il club giallorosso riceverà invece un milione e mezzo. L’ormai ex calciatore capitolino sarà un’arma in più di Conte non solo sulla fascia sinistra, presidiata da gennaio in poi perlopiù da Young, ma anche sul centrosinistra nella difesa a 3, ruolo che ha ricoperto con Fonseca nell’ultima parte della scorsa stagione.L'articolo Inter, Kolarov è a ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Kolarov è arrivato a Milano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, è il giorno di Aleksandar #Kolarov - marcoconterio : ?????? Settimana intensa per l'#Inter - #Kolarov a Milano oggi, visite e domani la firma (1+1) - #Vidal oggi l'agent… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Inter, Kolarov a Milano, visite e firma - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Inter, Kolarov a Milano, visite e firma -